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Водитель Cadillac сбил в Екатеринбурге ребенка
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге водитель Cadillac сбил восьмилетнего мальчика. ДТП произошло вчера в 17.53 около дома №27 на улице Опалихинской.
По предварительным данным, водитель Cadillac ехал по улице Опалихинской со стороны Готвальда в сторону Бебеля и на регулируемом пешеходном переходе сбил ребенка, который переходил дорогу на красный свет.
В результате ДТП пострадал восьмилетний мальчик. Его доставили в больницу с переломом таза, сотрясением головного мозга и ушибами.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем Cadillac находился 53-летний мужчина со стажем вождения 30 лет. Он пояснил, что ехал со скоростью 30 км/ч, когда на пешеходный переход неожиданно вышел ребенок. Водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
Сотрудники полиции проведут обследование школы, в которой учится пострадавший мальчик на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге. Также материалы будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних Верх-Исетского района Екатеринбурга.
По предварительным данным, водитель Cadillac ехал по улице Опалихинской со стороны Готвальда в сторону Бебеля и на регулируемом пешеходном переходе сбил ребенка, который переходил дорогу на красный свет.
В результате ДТП пострадал восьмилетний мальчик. Его доставили в больницу с переломом таза, сотрясением головного мозга и ушибами.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем Cadillac находился 53-летний мужчина со стажем вождения 30 лет. Он пояснил, что ехал со скоростью 30 км/ч, когда на пешеходный переход неожиданно вышел ребенок. Водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
Сотрудники полиции проведут обследование школы, в которой учится пострадавший мальчик на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге. Также материалы будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних Верх-Исетского района Екатеринбурга.
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