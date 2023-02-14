Водитель Cadillac сбил в Екатеринбурге ребенка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель Cadillac сбил восьмилетнего мальчика. ДТП произошло вчера в 17.53 около дома №27 на улице Опалихинской.По предварительным данным, водитель Cadillac ехал по улице Опалихинской со стороны Готвальда в сторону Бебеля и на регулируемом пешеходном переходе сбил ребенка, который переходил дорогу на красный свет.В результате ДТП пострадал восьмилетний мальчик. Его доставили в больницу с переломом таза, сотрясением головного мозга и ушибами.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем Cadillac находился 53-летний мужчина со стажем вождения 30 лет. Он пояснил, что ехал со скоростью 30 км/ч, когда на пешеходный переход неожиданно вышел ребенок. Водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.Сотрудники полиции проведут обследование школы, в которой учится пострадавший мальчик на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге. Также материалы будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних Верх-Исетского района Екатеринбурга.