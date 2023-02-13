В полынье городского пруда едва не утонул маленький екатеринбуржец

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге прогулка мальчика по льду городского пруда едва не завершилась трагедией. Ребёнок слишком близко подошёл к краю полыньи и лёд проломился под ним.Самостоятельно выбраться из холодной воды мальчик не сумел. Руки скользили по кромке льда, а моментально намокшая одежда тяжёлым грузом тянула на дно. К счастью, происходило это в людной части города и не под покровом ночи. Заметив барахтающегося в полынье ребёнка, ему на помощь поспешила проходившая мимо екатеринбурженка по имени Анна. Она вытащила мальчика из пруда и отвела в тёплое помещение, чтобы он смог просох и отогрелся после незапланированного купания.Об этом инциденте сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области. И напомнила о том, что выход на лёд городского пруда таит опасность даже посреди зимы и в уральские морозы. В некоторых местах замёрзшая вода может оказаться гораздо более хрупкой, чем кажется. И уж точно не следует приближаться к краю полыньи, даже если хочется полюбоваться екатеринбургскими уточками вблизи (а именно это желание привело невольного «моржа» на тонкий участок льда).