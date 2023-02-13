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В полынье городского пруда едва не утонул маленький екатеринбуржец
Происшествия
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге прогулка мальчика по льду городского пруда едва не завершилась трагедией. Ребёнок слишком близко подошёл к краю полыньи и лёд проломился под ним.
Самостоятельно выбраться из холодной воды мальчик не сумел. Руки скользили по кромке льда, а моментально намокшая одежда тяжёлым грузом тянула на дно. К счастью, происходило это в людной части города и не под покровом ночи. Заметив барахтающегося в полынье ребёнка, ему на помощь поспешила проходившая мимо екатеринбурженка по имени Анна. Она вытащила мальчика из пруда и отвела в тёплое помещение, чтобы он смог просох и отогрелся после незапланированного купания.
Об этом инциденте сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области. И напомнила о том, что выход на лёд городского пруда таит опасность даже посреди зимы и в уральские морозы. В некоторых местах замёрзшая вода может оказаться гораздо более хрупкой, чем кажется. И уж точно не следует приближаться к краю полыньи, даже если хочется полюбоваться екатеринбургскими уточками вблизи (а именно это желание привело невольного «моржа» на тонкий участок льда).
Самостоятельно выбраться из холодной воды мальчик не сумел. Руки скользили по кромке льда, а моментально намокшая одежда тяжёлым грузом тянула на дно. К счастью, происходило это в людной части города и не под покровом ночи. Заметив барахтающегося в полынье ребёнка, ему на помощь поспешила проходившая мимо екатеринбурженка по имени Анна. Она вытащила мальчика из пруда и отвела в тёплое помещение, чтобы он смог просох и отогрелся после незапланированного купания.
Об этом инциденте сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области. И напомнила о том, что выход на лёд городского пруда таит опасность даже посреди зимы и в уральские морозы. В некоторых местах замёрзшая вода может оказаться гораздо более хрупкой, чем кажется. И уж точно не следует приближаться к краю полыньи, даже если хочется полюбоваться екатеринбургскими уточками вблизи (а именно это желание привело невольного «моржа» на тонкий участок льда).
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