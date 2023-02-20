Огнеборцы спасли из горящего дома в Тавде трех человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Тавде произошел пожар в восьмиквартирном жилом доме на улице Дзержинского. Сообщение о возгорании поступило в 08.02.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 36 квадратных метров огонь повредил перегородки и домашнее имущество в квартире дома.Самостоятельно из дома эвакуировались восемь человек. Прибывшие пожарные спасли трех человек с помощью масок дыхательного аппарата.В тушении пожара участвовали 17 огнеборцев, было задействовано пять спецмашин. В 08.19 открытое горение ликвидировали. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 09.28.