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Огнеборцы спасли из горящего дома в Тавде трех человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня утром в Тавде произошел пожар в восьмиквартирном жилом доме на улице Дзержинского. Сообщение о возгорании поступило в 08.02.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 36 квадратных метров огонь повредил перегородки и домашнее имущество в квартире дома.
Самостоятельно из дома эвакуировались восемь человек. Прибывшие пожарные спасли трех человек с помощью масок дыхательного аппарата.
В тушении пожара участвовали 17 огнеборцев, было задействовано пять спецмашин. В 08.19 открытое горение ликвидировали. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 09.28.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 36 квадратных метров огонь повредил перегородки и домашнее имущество в квартире дома.
Самостоятельно из дома эвакуировались восемь человек. Прибывшие пожарные спасли трех человек с помощью масок дыхательного аппарата.
В тушении пожара участвовали 17 огнеборцев, было задействовано пять спецмашин. В 08.19 открытое горение ликвидировали. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 09.28.
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