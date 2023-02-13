В Серове в суд передано уголовное дело о травмировании строителя

«Именно на гендиректора, в силу закона, возложена обязанность по соблюдению трудового законодательства в организации, а также обеспечению и контролю за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности при приведении работ», – отмечают в прокуратуре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Серове перед судом предстанет генеральный директор ООО «Ек-Строй». Он обвиняется в нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью работника.По версии следствия, гендиректор «Ек-Строй» заключил договор с одним из металлургических заводов и принял обязательство о выполнении замены плит перекрытий крыши отделения готовой продукции калибровочного цеха.10 марта 2021 года при выполнении работ по демонтажу аварийных плит перекрытия на крыше отделения один из членов строительной бригады 1990 года рождения упал с крыши строения и получил травмы головы и туловища, повлекшие причинение ему тяжкого вреда здоровью.В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что «Ек-Строй» не оформлял трудовые отношения с пострадавшим и не обеспечил его обучение требованиям охраны труда. Также не были проведены необходимые инструктажи. После несчастного случая на производстве в организации не составлен акт формы Н-1.При этом факт трудовых отношений между организацией и пострадавшим установлен предписанием государственного инспектора труда Свердловской области, которое было обжаловано обвиняемым и признано судом законным.Уголовное дело направлено в Серовский районный суд. Также в районном суде рассматривается гражданское дело по исковому заявлению пострадавшего о компенсации морального вреда.