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В Свердловской области осудят виновника ДТП, в котором погиб ребенок
Происшествия
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области перед судом предстанет 52-летний водитель грузовика, который допустил столкновение с легковушкой. В ДТП погиб ребенок, еще трое человек получили тяжкие травмы.
По версии следствия, утром 16 августа в районе 230 километра трассы Пермь – Екатеринбург водитель грузовика DAF XF с полуприцепом при перестроении на основную полосу движения с полосы разгона не уступил дорогу легковушке, двигавшейся в попутном направлении. В результате автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Iveco.
В результате ДТП погиб ребенок, находившийся в легковом автомобиле. Трое других пассажиров получили тяжкий вред здоровью.
В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что уголовное дело направлено в Нижнесергинский районный суд. Виновнику ДТП грозит до пяти лет лишения свободы.
По версии следствия, утром 16 августа в районе 230 километра трассы Пермь – Екатеринбург водитель грузовика DAF XF с полуприцепом при перестроении на основную полосу движения с полосы разгона не уступил дорогу легковушке, двигавшейся в попутном направлении. В результате автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Iveco.
В результате ДТП погиб ребенок, находившийся в легковом автомобиле. Трое других пассажиров получили тяжкий вред здоровью.
В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что уголовное дело направлено в Нижнесергинский районный суд. Виновнику ДТП грозит до пяти лет лишения свободы.
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