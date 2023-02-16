В Свердловской области осудят виновника ДТП, в котором погиб ребенок

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области перед судом предстанет 52-летний водитель грузовика, который допустил столкновение с легковушкой. В ДТП погиб ребенок, еще трое человек получили тяжкие травмы.По версии следствия, утром 16 августа в районе 230 километра трассы Пермь – Екатеринбург водитель грузовика DAF XF с полуприцепом при перестроении на основную полосу движения с полосы разгона не уступил дорогу легковушке, двигавшейся в попутном направлении. В результате автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Iveco.В результате ДТП погиб ребенок, находившийся в легковом автомобиле. Трое других пассажиров получили тяжкий вред здоровью.В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что уголовное дело направлено в Нижнесергинский районный суд. Виновнику ДТП грозит до пяти лет лишения свободы.