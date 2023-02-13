Жительница Нижнего Тагила получила травму из-за падения около открытого люка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле на улице Ильича несколько дней открыт колодец. Местные жители заменили отсутствующий люк поддоном, однако он не уберег женщину от падения. Пенсионерка споткнулась и получила травму.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, женщина упала 20 февраля между домами № 25, 27 и 29 на улице Ильича рядом с колодцем сети канализации, являющейся муниципальной собственностью и обслуживаемой «Водоканалом-НТ». Женщина споткнулась и получила травму. Ее увезли на машине скорой помощи.Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства, регламентирующих содержание инженерно-коммунальных сетей, обеспечение их безопасности и правила содержания территории между многоквартирными домами.