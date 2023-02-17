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В Екатеринбурге разыскивают устроившего ДТП водителя белой «Нивы»
Происшествия
Фото: ВК-группа «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)» / vk.com/ekb.serov
В воскресенье вечером в Железнодорожном районе города Екатеринбурга произошла авария, виновник которой поспешно ретировался с места происшествия. Владелец пострадавшей машины предлагает вознаграждение за любую информацию о беглеце.
Дорожно-транспортное происшествие стряслось примерно в половине восьмого вечера, на перекрёстке улиц Таватуйская и Сортировочная. Автомобиль марки «Daewoo» остановился по сигналу светофора, а вот водитель отечественного автомобиля «ВАЗ Нива» белого цвета «не заметил» ни красный свет на авторегулировщике, ни препятствие перед собой в виде другой машины. В итоге «Нива» въехала в зад «иностранцу», значительно его покорёжив.
Ни оправданий, ни извинений владелец пострадавшего авто от виновника не дождался. Тот свернул на улицу Сортировочную и скрылся по направлении к улице Седова. «За достоверную информацию и фото-видео материалы предлагаю вознаграждение», — пишет теперь автолюбитель, которому очень хочется пообщаться с тем, кто нанёс ему ущерб. Связаться с потерпевшим можно, например, через ВК-паблик «Екатеринбург-Серов (онлайн)».
Дорожно-транспортное происшествие стряслось примерно в половине восьмого вечера, на перекрёстке улиц Таватуйская и Сортировочная. Автомобиль марки «Daewoo» остановился по сигналу светофора, а вот водитель отечественного автомобиля «ВАЗ Нива» белого цвета «не заметил» ни красный свет на авторегулировщике, ни препятствие перед собой в виде другой машины. В итоге «Нива» въехала в зад «иностранцу», значительно его покорёжив.
Ни оправданий, ни извинений владелец пострадавшего авто от виновника не дождался. Тот свернул на улицу Сортировочную и скрылся по направлении к улице Седова. «За достоверную информацию и фото-видео материалы предлагаю вознаграждение», — пишет теперь автолюбитель, которому очень хочется пообщаться с тем, кто нанёс ему ущерб. Связаться с потерпевшим можно, например, через ВК-паблик «Екатеринбург-Серов (онлайн)».
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