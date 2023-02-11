В Екатеринбурге отказались исследовать на бешенство найденную в доме у очага болезни мертвую мышь

Напоминаем о зоне карантина, согласно указу Куйвашева

Мертвая мышь могла бы казаться несерьезной проблемой, если бы дом екатеринбурженки не находился в самом очаге карантина по бешенству

Вот все меры, которые предпринимает администрация Екатеринбурга для борьбы со страшным вирусом бешенства

Гузель Аиткулова © Вечерние ведомости

Екатеринбурженка обнаружила в своей квартире мёртвую мышь – причём её дом находится прямо на территории эпизоотического очага по бешенству в Верх-Исетском районе Екатеринбурга.При этом государственная ветстанция отказалась брать мышь на исследование, одна из руководительниц станции заявила горожанке, что взятие на исследование мыши означало бы, что квартиру девушки сделают «очагом» и могут установить ограничения.При этом девушку это не смутило, зато сотрудницу ветстанции Верх-Исетского района смутило – в разговоре она заявила: «Вы понимаете, что я должна буду написать письмо в департамент (видимо, имеется в виду департамент ветеринарии – прим. ред.), в Роспотребнадзор и мэру».В процессе разговора и уговоров сознательной горожанки исследовать мышь, найденную в доме, который буквально в нескольких метрах от места, где в январе нашли мёртвого бешеного пса, в ветстанции ей заявили: «Чтобы исследовать, нужны основания и подозрения». То есть самого карантина, очевидно, недостаточно?Кажется, теперь становится понятнее, почему в Свердловской области увеличилось количество больных бешенством животных?Напомним, что карантин указом губернатора Куйвашева объявлен до 16 марта в радиусе одного километра от места на ВИЗе (улица Фролова, 65), где была найдена мёртвая собака, болевшая бешенством. При этом удивительным стало то, что Евгений Куйвашев подписал указ 20 января, а опубликован он был только 27 января в муниципальном издании «Екатеринбургский вестник», труп же бешеного пса был обнаружен и того раньше – администрация района сообщала об этом 18 января.Согласно указу губернатора, мэру Екатеринбурга Алексею Орлову было рекомендовано предпринять меры, однако на запрос «Вечерних ведомостей» в екатеринбургской администрации ответили, что, в общем-то, ничего особенного предпринято не было (и не будет?).При этом важно понимать, что количество заболеваний этим страшным вирусом начало увеличиваться ещё в прошлом году, однако власти предпочитают, видимо, как и специалистка госветстанции, не писать письма и не паниковать? Ждут пока первый ребенок умрёт в страшных муках?