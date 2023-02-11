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В Екатеринбурге отказались исследовать на бешенство найденную в доме у очага болезни мертвую мышь
Происшествия
Животные с бирками привиты от бешенства, однако в Екатеринбурге до сих пор много невакцинированных уличных собак
Екатеринбурженка обнаружила в своей квартире мёртвую мышь – причём её дом находится прямо на территории эпизоотического очага по бешенству в Верх-Исетском районе Екатеринбурга.
При этом государственная ветстанция отказалась брать мышь на исследование, одна из руководительниц станции заявила горожанке, что взятие на исследование мыши означало бы, что квартиру девушки сделают «очагом» и могут установить ограничения.
При этом девушку это не смутило, зато сотрудницу ветстанции Верх-Исетского района смутило – в разговоре она заявила: «Вы понимаете, что я должна буду написать письмо в департамент (видимо, имеется в виду департамент ветеринарии – прим. ред.), в Роспотребнадзор и мэру».
В процессе разговора и уговоров сознательной горожанки исследовать мышь, найденную в доме, который буквально в нескольких метрах от места, где в январе нашли мёртвого бешеного пса, в ветстанции ей заявили: «Чтобы исследовать, нужны основания и подозрения». То есть самого карантина, очевидно, недостаточно?
Кажется, теперь становится понятнее, почему в Свердловской области увеличилось количество больных бешенством животных?
Напомним, что карантин указом губернатора Куйвашева объявлен до 16 марта в радиусе одного километра от места на ВИЗе (улица Фролова, 65), где была найдена мёртвая собака, болевшая бешенством. При этом удивительным стало то, что Евгений Куйвашев подписал указ 20 января, а опубликован он был только 27 января в муниципальном издании «Екатеринбургский вестник», труп же бешеного пса был обнаружен и того раньше – администрация района сообщала об этом 18 января.
Согласно указу губернатора, мэру Екатеринбурга Алексею Орлову было рекомендовано предпринять меры, однако на запрос «Вечерних ведомостей» в екатеринбургской администрации ответили, что, в общем-то, ничего особенного предпринято не было (и не будет?).
При этом важно понимать, что количество заболеваний этим страшным вирусом начало увеличиваться ещё в прошлом году, однако власти предпочитают, видимо, как и специалистка госветстанции, не писать письма и не паниковать? Ждут пока первый ребенок умрёт в страшных муках?
На основании рекомендаций Роспотребнадзора, сделали памятку на тот случай, если вас укусило или поцарапало незнакомое вам уличное животное
Напоминаем о зоне карантина, согласно указу Куйвашева
При этом государственная ветстанция отказалась брать мышь на исследование, одна из руководительниц станции заявила горожанке, что взятие на исследование мыши означало бы, что квартиру девушки сделают «очагом» и могут установить ограничения.
Мертвая мышь могла бы казаться несерьезной проблемой, если бы дом екатеринбурженки не находился в самом очаге карантина по бешенству
При этом девушку это не смутило, зато сотрудницу ветстанции Верх-Исетского района смутило – в разговоре она заявила: «Вы понимаете, что я должна буду написать письмо в департамент (видимо, имеется в виду департамент ветеринарии – прим. ред.), в Роспотребнадзор и мэру».
В процессе разговора и уговоров сознательной горожанки исследовать мышь, найденную в доме, который буквально в нескольких метрах от места, где в январе нашли мёртвого бешеного пса, в ветстанции ей заявили: «Чтобы исследовать, нужны основания и подозрения». То есть самого карантина, очевидно, недостаточно?
Кажется, теперь становится понятнее, почему в Свердловской области увеличилось количество больных бешенством животных?
Вот все меры, которые предпринимает администрация Екатеринбурга для борьбы со страшным вирусом бешенства
Напомним, что карантин указом губернатора Куйвашева объявлен до 16 марта в радиусе одного километра от места на ВИЗе (улица Фролова, 65), где была найдена мёртвая собака, болевшая бешенством. При этом удивительным стало то, что Евгений Куйвашев подписал указ 20 января, а опубликован он был только 27 января в муниципальном издании «Екатеринбургский вестник», труп же бешеного пса был обнаружен и того раньше – администрация района сообщала об этом 18 января.
Согласно указу губернатора, мэру Екатеринбурга Алексею Орлову было рекомендовано предпринять меры, однако на запрос «Вечерних ведомостей» в екатеринбургской администрации ответили, что, в общем-то, ничего особенного предпринято не было (и не будет?).
При этом важно понимать, что количество заболеваний этим страшным вирусом начало увеличиваться ещё в прошлом году, однако власти предпочитают, видимо, как и специалистка госветстанции, не писать письма и не паниковать? Ждут пока первый ребенок умрёт в страшных муках?
На основании рекомендаций Роспотребнадзора, сделали памятку на тот случай, если вас укусило или поцарапало незнакомое вам уличное животное
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