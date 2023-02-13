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Ночной пожар в Реже вывел на улицу восемь человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня ночью в Реже произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Калинина. Сообщение о возгорании поступило в 02.35.
В пресс-службе МЧС рассказали, что горело домашнее имущество в квартире на пятом этаже дома. Прибывшие пожарные эвакуировали по лестничным маршам восемь человек.
В тушении пожара участвовали 16 огнеборцев, было задействовано пять единиц спецтехники. Открытое горение ликвидировали в 03.03. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 03:40.
В пресс-службе МЧС рассказали, что горело домашнее имущество в квартире на пятом этаже дома. Прибывшие пожарные эвакуировали по лестничным маршам восемь человек.
В тушении пожара участвовали 16 огнеборцев, было задействовано пять единиц спецтехники. Открытое горение ликвидировали в 03.03. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 03:40.
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