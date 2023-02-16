Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Екатеринбурге затопило перекресток Малышева – Гагарина. Об этом сообщает 66.RU со ссылкой на очевидца.Как рассказали в пресс-службе «Водоканала», на Гагарина, 49 произошло повреждение на трубопроводе диаметром 300 мм в колодце. В результате без холодной воды остались три здания: Гагарина, 47 и 49 и Отдельный, 3.Планируется, что аварийно-восстановительные работы будут проводиться сегодня в течение дня. Автоцистерну с водой для жителей, оставшихся без воды, уже отправили.