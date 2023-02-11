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Крупный пожар произошёл в селе Красноуфимского округа Свердловской области
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Этим утром в Свердловской области в селе Средний Бугалыш Красноуфимского округа произошёл крупный пожар в частном жилом доме. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-службе свердловского МЧС.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 06.11. Локализовать огонь огнеборцы смогли уже в 06.20, ликвидировать открытое горение им удалось в 06.25. Проливку и разбор сгоревших конструкций специалисты МЧС завершили в 08.20.
В результате пожара полностью сгорела кровля жилого дома, также были повреждены стены, пол и домашнее имущество.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 06.11. Локализовать огонь огнеборцы смогли уже в 06.20, ликвидировать открытое горение им удалось в 06.25. Проливку и разбор сгоревших конструкций специалисты МЧС завершили в 08.20.
«В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 7 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная дружина села Средний Бугалыш»,
– рассказали в МЧС.
В результате пожара полностью сгорела кровля жилого дома, также были повреждены стены, пол и домашнее имущество.
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