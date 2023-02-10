Четырёх человек спасли огнеборцы в двух пожарах в Дегтярске

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 17 февраля, в Свердловской области в Дегтярске произошли два пожара, в ходе которых огнеборцы спасли четырёх человек. В результате происшествий никто не пострадал, сообщили в пресс-службе свердловского МЧС.Первый пожар произошёл в четырёхэтажном жилом доме коридорного типа на улице Калинина. Информация о возгорании поступила в 18.32.Тогда ещё до прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 27 человек, в том числе 2 ребёнка. Уже по прибытии огнеборцев звеном газодымозащитной службы с помощью маски самоспасателя были эвакуированы 2 человека.Площадь пожара составила 13 квадратных метров. Его потушили за 8 минут.Второе возгорание произошло в другом четырёхэтажном доме на улице Фурманова. Диспетчеру о нём сообщили в 23.49.Самостоятельно до прибытия специалистов МЧС эвакуировались 17 жильцов, в том числе 3 несовершеннолетних. Позже пожарно-спасательные подразделения по лестничным маршам вывели ещё 2 человек.Площадь пожара в этом случае составила 1 квадратный метр. На тушение пожара ушло 15 минут.