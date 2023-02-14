«Лада» прилегла «отдохнуть» посреди одной из самых оживлённых улиц Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Автомобиль отечественного производства попал в серьёзное дорожно-транспортное происшествие на одной из самых оживлённых улиц уральской столицы. Из-за столкновения с другой машиной «Лада» перевернулась на крышу.Авария с переворачиванием машины на крышу произошла днём 17-го февраля на улице Машиностроителей. По видео, на которое попал сам момент ДТП, создаётся ощущение, что «Lada Granta» возникла из ниоткуда и при попытке обогнать «Lexus», на большой скорости въехала ему в «зад». «Споткнувшись» об иномарку, отечественная легковушка перевернулась и легла на крышу посреди проезжей части. Это привело к тому, что трафик по Машиностроителей какое-то время оказался затруднён.Пока сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии, «диванные эксперты» в соцсетях бурно спорят, кто виноват в произошедшем. Некоторые склоняются к тому, что водитель иномарки должен был пропустить обгоняющую его «Ладу». Другие считают, что это водитель «перевёртыша» слишком поторопился и «не заметил» впереди идущий автотранспорт. Нашлись и такие, кто виновником аварии в шутку называют водителя грузовой автофуры, мирно стоящей возле обочины. «Шутники» указывают, что тот оставил свой грузовичок не в том месте и не в то время.Кому сейчас не до шуток, так это владельцам двух «стукнувшихся» автомобилей. Обе машины получили в ДТП такие «ранения», что их придётся долго ремонтировать. «Лада» и вовсе место происшествия смогла покинуть только при помощи эвакуатора.