Свердловские инспекторы ГИБДД не оценили желание бабушки научить внука водить машину

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Неприятный инцидент произошёл в селе Черноусово Белоярского городского округа Свердловской области. Местная жительница захотела научить своего несовершеннолетнего внука управлять автомобилем, но не нашла понимания у автоинспекторов.Красную «Мазду», ехавшую по одной из сельских улочек, блюстители порядка на дорогах остановили, когда им показалось, что за рулём сидит совсем уж юный водитель. «Юноше» оказалось всего 12 годиков, как пишет паблик ВКонтакте ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online). Сидевшая рядом с мальчиком женщина пояснила, что это — её внук, которому она дала немножко порулить, чтобы он сызмальства приобрел навыки вождения. Тут-то автоинспекторы напомнили бабушке, что её поступок противоречит правилам дорожного движения и наказуем в административном порядке.На женщину составили протокол по части 3 статьи 12.7 КОАП Российской Федерации («передача управления транспортным средством лицу, не имеющему прав»). Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа до 30 тысяч рублей.