Кыштымские постовые тормознули фуру с пылающим колесом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Эффектное зрелище попало в поле зрения двух инспекторов ДПС, дежуривших на загородной трассе подле Кыштыма. Мимо них медленно и величественно проехала тяжеленая фура, одно из колёс которой полыхало пламенем.Инспекторы ДПС ОГИБДД МО МВД РФ «Кыштымский» Дмитрий Лабутин и Вадим Лашманов пустились в погоню за фурой, водитель которой, по всей видимости, не заметил, с каким «огоньком» едет. Благо, патрульную машину с мигалками и сиреной он всё же заметил и прижался к обочине. Остановившие его ДПС-ники тут же принялись тушить колесо, огонь с которого уже подбирался к тенту кузова. Пока они сбивали пламя снегом, водитель достал огнетушитель и окончательно погасил огонь. Об инциденте поведал паблик ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online).Чаще всего к возгоранию колёс у грузового автотранспорта приводят износ подшипника или заклинившие тормозные колодки. Тогда колесо во время движения может нагреться до такой степени, что резиновая часть шины вспыхивает прямо на ходу. Во избежание этого достаточно тщательней проверять машину перед выходом в рейс.