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В цехе на улице Монтерской в Екатеринбурге произошел пожар

13.52 Четверг, 16 февраля 2023
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня утром произошел пожар в производственном цехе на улице Монтерской в Екатеринбурге. Сообщение о возгорании поступило в 08.26.

В пресс-службе МЧС рассказали, что горели масляные отложения в вентиляционной шахте цеха формовочной и не формовочной техники, расположенного на втором этаже трехэтажного производственного здания.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 250 человек. В тушении пожара участвовал 41 огнеборец.

Открытое горение ликвидировали в 08.48. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 09.39.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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