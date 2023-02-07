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В цехе на улице Монтерской в Екатеринбурге произошел пожар
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня утром произошел пожар в производственном цехе на улице Монтерской в Екатеринбурге. Сообщение о возгорании поступило в 08.26.
В пресс-службе МЧС рассказали, что горели масляные отложения в вентиляционной шахте цеха формовочной и не формовочной техники, расположенного на втором этаже трехэтажного производственного здания.
До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 250 человек. В тушении пожара участвовал 41 огнеборец.
Открытое горение ликвидировали в 08.48. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 09.39.
В пресс-службе МЧС рассказали, что горели масляные отложения в вентиляционной шахте цеха формовочной и не формовочной техники, расположенного на втором этаже трехэтажного производственного здания.
До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 250 человек. В тушении пожара участвовал 41 огнеборец.
Открытое горение ликвидировали в 08.48. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 09.39.
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