В Асбесте осудят виновника ДТП, в котором погиб мотоциклист

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Асбесте перед судом предстанет виновник ДТП, в котором погиб мотоциклист. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, вечером 13 октября в Асбесте водитель автомобиля Geely Emgrand ехал по улице 8 Марта со стороны Лермонтова в направлении нерегулируемого перекрестка с Некрасова. При повороте на перекрестке налево он создал помеху и опасность для движущегося навстречу мотоциклиста.В результате ДТП мотоциклист скончался от полученных травм на месте происшествия.Уголовное дело направлено в Асбестовский городской суд. Водителю Geely грозит до пяти лет лишения свободы.