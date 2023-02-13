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В Асбесте осудят виновника ДТП, в котором погиб мотоциклист
Происшествия
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Асбесте перед судом предстанет виновник ДТП, в котором погиб мотоциклист. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
По версии следствия, вечером 13 октября в Асбесте водитель автомобиля Geely Emgrand ехал по улице 8 Марта со стороны Лермонтова в направлении нерегулируемого перекрестка с Некрасова. При повороте на перекрестке налево он создал помеху и опасность для движущегося навстречу мотоциклиста.
В результате ДТП мотоциклист скончался от полученных травм на месте происшествия.
Уголовное дело направлено в Асбестовский городской суд. Водителю Geely грозит до пяти лет лишения свободы.
По версии следствия, вечером 13 октября в Асбесте водитель автомобиля Geely Emgrand ехал по улице 8 Марта со стороны Лермонтова в направлении нерегулируемого перекрестка с Некрасова. При повороте на перекрестке налево он создал помеху и опасность для движущегося навстречу мотоциклиста.
В результате ДТП мотоциклист скончался от полученных травм на месте происшествия.
Уголовное дело направлено в Асбестовский городской суд. Водителю Geely грозит до пяти лет лишения свободы.
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