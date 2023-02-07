Крупный пожар произошел в садовом товариществе в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге произошел крупный пожар в садовом товариществе на Чусовском тракте. Сообщение о возгорании поступило вчера в 21.00.Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади 350 квадратных метров сгорели два садовых дома и надворные постройки. На место происшествия прибыли 24 огнеборца на шести спецмашинах.Открытое горение ликвидировали в 23.30. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились только к утру – в 07.20.