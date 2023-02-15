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Подросток на «Копейке» наехал на сотрудников ГИБДД Екатеринбурга

21.13 Среда, 15 февраля 2023
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге 15-летний лихач, пытаясь уйти от ответственности, сбил двух сотрудников Госавтоинспекции. К счастью, без серьёзных последствий для обоих. А вот неприятные последствия для подростка неизбежны.

Инцидент произошёл во вторник, 14-го февраля, — как сообщает ВК-группа «Патрульный участок». Вечером сотрудники ГИБДД, находившиеся в патруле, обратили внимание на старенькую «Копейку» (как в народе называют автомобили марки ВАЗ-2101). Как им показалось (а в последствии оказалось, что не показалось), управлял машиной несовершеннолетний водитель. Они собирались остановить юного шофёра, но тот вместе с пассажиром попытался дать дёру, бросив машину. Бросить-то они её бросили, вот только не поставили на тормоз. Так что «копейка», лишившаяся управления, продолжила движение, задев и патрульных и их служебную машину.

После того, как несовершеннолетних приятелей задержали, выяснилось, что они купили подержанную «Копейку» вскладчину, чтобы после ремонта перепродать подороже. Но так уж получилось, что вместо ожидаемой выгоды подростки нанесли материальный ущерб своим семьям, с которых не только спросят за плохое воспитание отпрысков, но и попросят оплатить ремонт служебного автотранспорта.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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18:13 Переход дороги в неположенном месте отправил жительницу Каменска-Уральского в больницу
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