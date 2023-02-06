У несовершеннолетней девочки подозревают сотрясение мозга после ДТП в Нижнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В столкновении двух иномарок сегодня, 15-го февраля пострадала 9-летняя девочка. Ребёнок ехал в качестве пассажира в одной из двух столкнувшихся машин.О дорожно-транспортном происшествии сообщил отдел пропаганды Госавтоинспекции муниципального управления МВД РФ «Нижнетагильское». Согласно предоставленным в СМИ сведениям, виновником аварии стал 66-летний водитель автомобиля марки «Mitsubishi Lancer». Он ехал по Восточному шоссе, когда, совершая разворот, не пропустил ехавший по той же полосе, но в левом ряду «Volkswagen Polo». Ни он сам, ни 37-летняя женщина, сидевшая за рулём «немца» не пострадали.Но к месту происшествия всё равно выезжала бригада «Скорой помощи», поскольку в «Фольксвагене» на пассажирском сидении в момент аварии находилась девочка и было подозрение, что она получила травмы. Осмотревшие ребёнка медики предположили, что малолетняя пассажирка действительно могла получить сотрясение головного мозга. Её отпустили домой, но родительнице рекомендовали следить за проявлением возможных симптомов.