Возрастное ограничение 18+
Переход дороги в неположенном месте отправил жительницу Каменска-Уральского в больницу
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
В Каменске-Уральском местная жительница решила перейти проезжую часть дороги в непредназначенном для этого месте. В итоге она оказалась не на противоположной стороне улицы, а в больнице.
Случилось это вчера, 14-го февраля почти в полдень на улице Каменская. До регулируемого пешеходного перехода было рукой подать, но 47-летняя женщина не стала утруждать себя преодолением оставшегося до него отрезка пути, а шагнула на проезжую часть там, где её появления никто не ожидал. Не успел вовремя среагировать и 33-летний мужчина за рулём автомобиля марки «Опель». Иномарка сбила женщину, да так сильно, что — по словам очевидцев — её крутануло в воздухе.
Понятное, удар такой силы не обошёлся без последствий. Нарушительницу элементарного правила дорожного движения с места ДТП пришлось госпитализировать. У неё диагностировано сотрясение головного мозга.
Случилось это вчера, 14-го февраля почти в полдень на улице Каменская. До регулируемого пешеходного перехода было рукой подать, но 47-летняя женщина не стала утруждать себя преодолением оставшегося до него отрезка пути, а шагнула на проезжую часть там, где её появления никто не ожидал. Не успел вовремя среагировать и 33-летний мужчина за рулём автомобиля марки «Опель». Иномарка сбила женщину, да так сильно, что — по словам очевидцев — её крутануло в воздухе.
Понятное, удар такой силы не обошёлся без последствий. Нарушительницу элементарного правила дорожного движения с места ДТП пришлось госпитализировать. У неё диагностировано сотрясение головного мозга.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Трое человек пострадали в автоаварии в Каменске-Уральском
06 февраля 2023
06 февраля 2023
Иномарка сбила несовершеннолетнего мальчика в Екатеринбурге
13 февраля 2023
13 февраля 2023
Автоледи сбила в Екатеринбурге 17-летнюю девочку
15 февраля 2023
15 февраля 2023