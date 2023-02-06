Переход дороги в неположенном месте отправил жительницу Каменска-Уральского в больницу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском местная жительница решила перейти проезжую часть дороги в непредназначенном для этого месте. В итоге она оказалась не на противоположной стороне улицы, а в больнице.Случилось это вчера, 14-го февраля почти в полдень на улице Каменская. До регулируемого пешеходного перехода было рукой подать, но 47-летняя женщина не стала утруждать себя преодолением оставшегося до него отрезка пути, а шагнула на проезжую часть там, где её появления никто не ожидал. Не успел вовремя среагировать и 33-летний мужчина за рулём автомобиля марки «Опель». Иномарка сбила женщину, да так сильно, что — по словам очевидцев — её крутануло в воздухе.Понятное, удар такой силы не обошёлся без последствий. Нарушительницу элементарного правила дорожного движения с места ДТП пришлось госпитализировать. У неё диагностировано сотрясение головного мозга.