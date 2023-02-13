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Автоледи сбила в Екатеринбурге 17-летнюю девочку
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге женщина-водитель Hyundai Creta сбила 17-летнюю девочку. ДТП произошло вчера в 15.17 около дома №167 на улице Луначарского.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, женщина-водитель автомобиля Hyundai Creta выезжала из двора на улице Луначарского и сбила 17-летнюю девочку, которая шла по тротуару.
В результате ДТП девочка обратилась в больницу с различными травмами.
За рулем Hyundai Creta находилась 31-летняя женщина с водительским стажем 11 лет. Она пояснила, что при выезде со двора остановилась, чтобы пропустить пешеходов, а затем начала движение, не заметив девочку.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, женщина-водитель автомобиля Hyundai Creta выезжала из двора на улице Луначарского и сбила 17-летнюю девочку, которая шла по тротуару.
В результате ДТП девочка обратилась в больницу с различными травмами.
За рулем Hyundai Creta находилась 31-летняя женщина с водительским стажем 11 лет. Она пояснила, что при выезде со двора остановилась, чтобы пропустить пешеходов, а затем начала движение, не заметив девочку.
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