Автоледи сбила в Екатеринбурге 17-летнюю девочку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге женщина-водитель Hyundai Creta сбила 17-летнюю девочку. ДТП произошло вчера в 15.17 около дома №167 на улице Луначарского.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, женщина-водитель автомобиля Hyundai Creta выезжала из двора на улице Луначарского и сбила 17-летнюю девочку, которая шла по тротуару.В результате ДТП девочка обратилась в больницу с различными травмами.За рулем Hyundai Creta находилась 31-летняя женщина с водительским стажем 11 лет. Она пояснила, что при выезде со двора остановилась, чтобы пропустить пешеходов, а затем начала движение, не заметив девочку.