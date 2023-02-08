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В Ревде пытаются разгадать тайну трёх найденных в лесу животных

20.37 Вторник, 14 февраля 2023
Происшествия
Фото: Юлия Медведева
Мёртвых животных нашли на лесной поляне несколько недель назад жители Ревды. Сначала там лежали две бездыханные собаки, а позже к ним добавилась и коза.. Откуда они там взялись, что стало причиной их гибели, кто их привёз на поляну остаётся тайной.

Как уверяют местные жители, место, выбранное неизвестным под «скотомогильник» очень популярно у отдыхающих. Даже зимой сюда приходят покататься на лыжах, выгулять домашних собак или просто подышать свежим морозным воздухом. Поэтому удивительно не только то, что трупы животных не закопали (это как раз понятно — земля-то промёрзшая), но и сам выбор места, куда их «соскладировали». Ведь, если предположить, что просто какой-то сельский житель таким образом решил избавиться от погибших домашних питомцев, сложно понять, почему он не предпочёл для этого более укромное место.

Как сообщает издание «Ревда-инфо», находкой уже заинтересовалась прокуратура. В конце концов, это явное нарушение правил захоронений трупов домашних животных. К тому же, неизвестно, по каким причинам они погибли. Ведь это может оказаться и следствием какого-нибудь опасного заболевания. Чтобы проверить это, сегодня на место обнаружения трупов животных выезжали ветеринарные специалисты. Они отрезали ухо мёртвой козы, которое проверят в лаборатории на наличие сибирской язвы. Трупы и место вокруг них засыпали хлоркой.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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16:55 Сотрудникам екатеринбургской больницы не доплачивали за работу во вредных условиях
16:26 На Урале водитель Mercedes ездил с подложными номерами и нарушал ПДД
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