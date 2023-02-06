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В центре Екатеринбурга автомобиль загорелся после столкновения с трамваем
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
В центре Екатеринбурга в данную минуту наблюдаются заметные пробки. Особенно затруднено движение в районе пересечения улиц 8 марта и Радищева — виной тому дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая 10-го маршрута и легкового автомобиля.
С любимым общественным транспортом мэра Екатеринбурга столкнулся кроссовер Renault Duster. Случилось это, когда водитель французского автомобиля, двигаясь по 8 марта со стороны улицы Малышева в сторону улицы Куйбышева стартовал на зелёный сигнал световора на перекрёстке с улицей Радищева и не пропустил поворачивающий на эту самую улицу трамвай. Будто забыв, что у рельсового транспорта, согласно правилам дорожного движения, имеется преимущества, в каком бы направлении он ни двигался.
В результате столкновения у Renault что-то вспыхнуло под капотом – но водитель трамвая сразу сориентировался и локализовал огонь с помощью имевшегося в кабине огнетушителя. Очевидцем инцидента стал корреспондент «Вечерних ведомостей».
Из-за задымления к месту ДТП выехали пожарные. Они прибыли через 10 минут после аварии, открытого огня к тому времени уже не было. Тем не менее сотрудники МЧС долго осматривали и проверяли автомобиль, дабы исключить возможность повторного возгорания, в первую очередь топливопровода (что было бы чревато достаточно ощутимым взрывом).
Движение трамваев по улицам 8 марта и Радищева от цирка в сторону улицы Московской оказалось заблокированным. Пожарная машина встала прямо на путях этого направления, будто давая сигнал ожидающим на остановке «Радищева» пассажирам (а их там в час пик было немало), что в ближайшее время трамвая они не дождутся.
На самом деле, она там встала, скорее всего, чтобы создавать меньше помех движению транспорта на и без того загруженном перекрёстке. В обратном направлении движение трамваев не блокировалось.
В начале восьмого часа вечера трамвай чешского производства своим ходом уехал с места ДТП. А вот автомобиль французской марки пришлось увозить на эвакуаторе. В этом интернациональном столкновении он оказался явно не в выигрыше.
С любимым общественным транспортом мэра Екатеринбурга столкнулся кроссовер Renault Duster. Случилось это, когда водитель французского автомобиля, двигаясь по 8 марта со стороны улицы Малышева в сторону улицы Куйбышева стартовал на зелёный сигнал световора на перекрёстке с улицей Радищева и не пропустил поворачивающий на эту самую улицу трамвай. Будто забыв, что у рельсового транспорта, согласно правилам дорожного движения, имеется преимущества, в каком бы направлении он ни двигался.
Фото: Вечерние ведомости
В результате столкновения у Renault что-то вспыхнуло под капотом – но водитель трамвая сразу сориентировался и локализовал огонь с помощью имевшегося в кабине огнетушителя. Очевидцем инцидента стал корреспондент «Вечерних ведомостей».
Водитель трамвая быстро достал огнетушитель и локализовал огонь. Видео: Вечерние ведомости
Из-за задымления к месту ДТП выехали пожарные. Они прибыли через 10 минут после аварии, открытого огня к тому времени уже не было. Тем не менее сотрудники МЧС долго осматривали и проверяли автомобиль, дабы исключить возможность повторного возгорания, в первую очередь топливопровода (что было бы чревато достаточно ощутимым взрывом).
Прибытие пожарных на место ДТП. Видео: Вечерние ведомости
Движение трамваев по улицам 8 марта и Радищева от цирка в сторону улицы Московской оказалось заблокированным. Пожарная машина встала прямо на путях этого направления, будто давая сигнал ожидающим на остановке «Радищева» пассажирам (а их там в час пик было немало), что в ближайшее время трамвая они не дождутся.
Фото: Вечерние ведомости
На самом деле, она там встала, скорее всего, чтобы создавать меньше помех движению транспорта на и без того загруженном перекрёстке. В обратном направлении движение трамваев не блокировалось.
Пожарные встали на путях, чтобы не препятствовать движению трамваев в другом направлении и автомобилей
В начале восьмого часа вечера трамвай чешского производства своим ходом уехал с места ДТП. А вот автомобиль французской марки пришлось увозить на эвакуаторе. В этом интернациональном столкновении он оказался явно не в выигрыше.
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