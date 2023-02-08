В Екатеринбурге осудят виновницу ДТП, в котором погиб мотоциклист

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанет виновница ДТП, в котором погиб мотоциклист. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По версии следствия, днем 14 сентября 2022 года женщина-водитель Hyundai IX35 ехала по улице 40-летия Комсомола со стороны Алданской в направлении Сыромолотова. При повороте налево в районе дома №14 на 40-летия Комсомола автоледи не убедилась в безопасности маневра, выехала на встречную полосу и столкнулась с мотоциклом Suzuki.В результате ДТП мотоциклист получил сочетанную механическую травму головы, туловища и конечностей. Он скончался в больнице в тот же день.Женщина признала свою вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга.