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В Североуральске из горящего дома спасли 10 человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Североуральске загорелась квартира в пятиэтажке на улице Белинского. Сообщение о пожаре поступило в воскресенье в 21.32.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 16 квадратных метров горели домашнее имущество и внутренняя отделка стен и потолка в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. Самостоятельно из дома эвакуировались 10 человек.
На место происшествия прибыли 10 пожарных на трех спецмашинах. Огнеборцы спасли с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов 10 человек.
Пожар потушили в 22.05. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 22:15.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 16 квадратных метров горели домашнее имущество и внутренняя отделка стен и потолка в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. Самостоятельно из дома эвакуировались 10 человек.
На место происшествия прибыли 10 пожарных на трех спецмашинах. Огнеборцы спасли с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов 10 человек.
Пожар потушили в 22.05. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 22:15.
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