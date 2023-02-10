В Североуральске из горящего дома спасли 10 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Североуральске загорелась квартира в пятиэтажке на улице Белинского. Сообщение о пожаре поступило в воскресенье в 21.32.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 16 квадратных метров горели домашнее имущество и внутренняя отделка стен и потолка в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. Самостоятельно из дома эвакуировались 10 человек.На место происшествия прибыли 10 пожарных на трех спецмашинах. Огнеборцы спасли с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов 10 человек.Пожар потушили в 22.05. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 22:15.