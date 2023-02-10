Пожар в пятиэтажке в Ревде вывел на улицу семь человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Ревде поздно вечером в воскресенье произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Мира. Сообщение о возгорании поступило в 22.48.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, огонь повредил домашнее имущество, внутреннюю отделку стен и потолка в квартире на первом этаже пятиэтажки.До прибытия пожарных самостоятельно из дома по лестничным маршам эвакуировались семь человек, в том числе три ребенка.В тушении пожара участвовали восемь огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 22.55. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 23.09.