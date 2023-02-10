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Пожар в пятиэтажке в Ревде вывел на улицу семь человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Ревде поздно вечером в воскресенье произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Мира. Сообщение о возгорании поступило в 22.48.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, огонь повредил домашнее имущество, внутреннюю отделку стен и потолка в квартире на первом этаже пятиэтажки.
До прибытия пожарных самостоятельно из дома по лестничным маршам эвакуировались семь человек, в том числе три ребенка.
В тушении пожара участвовали восемь огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 22.55. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 23.09.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, огонь повредил домашнее имущество, внутреннюю отделку стен и потолка в квартире на первом этаже пятиэтажки.
До прибытия пожарных самостоятельно из дома по лестничным маршам эвакуировались семь человек, в том числе три ребенка.
В тушении пожара участвовали восемь огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 22.55. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 23.09.
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