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В екатеринбургской школе в микрорайоне Кольцово произошёл пожар
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Накануне вечером в школе №92 в микрорайоне Кольцово Екатеринбурга случился пожар. По предварительной версии, причиной возгорания стало замыкание, пишет сообщество «Кольцово Екатеринбург».
По данным паблика, детей в школе в этот момент не было.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила в 18.08. К месту происшествия тут же были направлены 7 единиц спецтехники и 27 спасателей.
Уже в 18.24 огонь был локализован, в 18.31 огнеборцы полностью ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. В результате происшествия была повреждена мебель в одном из кабинетов.
По данным паблика, детей в школе в этот момент не было.
Фото: Кольцово ЕКАТЕРИНБУРГ
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила в 18.08. К месту происшествия тут же были направлены 7 единиц спецтехники и 27 спасателей.
Уже в 18.24 огонь был локализован, в 18.31 огнеборцы полностью ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. В результате происшествия была повреждена мебель в одном из кабинетов.
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