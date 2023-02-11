В екатеринбургской школе в микрорайоне Кольцово произошёл пожар

Фото: Кольцово ЕКАТЕРИНБУРГ

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне вечером в школе №92 в микрорайоне Кольцово Екатеринбурга случился пожар. По предварительной версии, причиной возгорания стало замыкание, пишет сообщество «Кольцово Екатеринбург».По данным паблика, детей в школе в этот момент не было.Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила в 18.08. К месту происшествия тут же были направлены 7 единиц спецтехники и 27 спасателей.Уже в 18.24 огонь был локализован, в 18.31 огнеборцы полностью ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. В результате происшествия была повреждена мебель в одном из кабинетов.