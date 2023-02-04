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Больше 20 человек тушили пожар в Артёмовском городском округе
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области (архивное фото)
Этой ночью в Артёмовском городском округе Свердловской области произошёл крупный пожар, площадь которого составила 128 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба свердловского МЧС.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 03.37. Локализовать огонь огнеборцам удалось в 04.25. Полностью ликвидировали открытое горение спасатели в 04.32. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 06.28.
В тушении пожара были задействованы 4 пожарные машины и 21 специалист МЧС. В результате происшествия полностью сгорели надворные постройки и частный жилой дом.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 03.37. Локализовать огонь огнеборцам удалось в 04.25. Полностью ликвидировали открытое горение спасатели в 04.32. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 06.28.
В тушении пожара были задействованы 4 пожарные машины и 21 специалист МЧС. В результате происшествия полностью сгорели надворные постройки и частный жилой дом.
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