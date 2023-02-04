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Больше 20 человек тушили пожар в Артёмовском городском округе

11.05 Воскресенье, 12 февраля 2023
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области (архивное фото)
Этой ночью в Артёмовском городском округе Свердловской области произошёл крупный пожар, площадь которого составила 128 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба свердловского МЧС.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 03.37. Локализовать огонь огнеборцам удалось в 04.25. Полностью ликвидировали открытое горение спасатели в 04.32. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 06.28.

В тушении пожара были задействованы 4 пожарные машины и 21 специалист МЧС. В результате происшествия полностью сгорели надворные постройки и частный жилой дом.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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11:59 В екатеринбургской школе в микрорайоне Кольцово произошёл пожар
11:05 Больше 20 человек тушили пожар в Артёмовском городском округе
10:06 В Екатеринбурге ищут 46-летнего мужчину, пропавшего 7 февраля
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18:14 В екатеринбургской ветклинике спасли проглотившую иголку кошку
17:25 Работники нижнетагильского «Уралвагонзавода» пожаловались на давку в трамваях
16:34 В столице Урала состоялась массовая гонка «Лыжни России»
15:40 В Свердловской области выявили 377 случаев коронавируса
15:02 Свердловская область заняла третье место по росту тарифов за капремонт
14:10 Председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин рассказал о своем опыте лечения энергией
12:44 Бывший осуждённый попытался доставить в камышловскую колонию семь телефонов
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11:01 В уральской столице полицейские задержали «закладчика-флориста»
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20:51 Два тюменца приехали в Екатеринбург для преступной деятельности
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19:46 Cбившему насмерть школьницу екатеринбуржцу вынесли приговор
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