Крупный пожар произошёл в селе Байкалово Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне в Свердловской области в селе Байкалово на улице Российской произошёл крупный пожар, площадь которого составила 200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 15.00. Локализовать огонь специалистам МЧС удалось в уже 15.36. Ликвидировать открытое горение огнеборцы смогли в 15.52. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 18.30.В тушении были задействованы 4 пожарной техники и 12 спасателей. В результате происшествия полностью сгорели кровля частного жилого дома, столярная мастерская и веранда.