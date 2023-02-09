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В Нижнем Тагиле первоклассница травмировалась в спортзале школы
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле ученица первого класса травмировалась в спортивном зале школы. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Инцидент произошел еще 12 января. В ходе проверки выяснилось, что в тот день шесть первоклассников, посещающих группу продленного дня, в сопровождении воспитателя пришли в спортзал для участия в спортивных играх.
Во время занятия воспитатель повернулась к двум другим ученикам, а в это время девочка подбежала к шведской стене и стала подниматься по ней. Шведская стенка, имевшая неисправность крепления, отошла от стены, из-за чего девочка упала на спину. В момент падения ребенка перекладина выпала из пазов и ударила первоклассницу по лицу. Девочка получила травмы, требующие оказания стоматологической помощи.
После проведенной проверки прокуратура внесла представление начальнику управления образования администрации Нижнего Тагила с требованием об устранении нарушений. Также прокуратура направила в Ленинский районный суд Нижнего Тагила иск о взыскании компенсации морального вреда и материального ущерба в связи с получением травмы в школе.
Инцидент произошел еще 12 января. В ходе проверки выяснилось, что в тот день шесть первоклассников, посещающих группу продленного дня, в сопровождении воспитателя пришли в спортзал для участия в спортивных играх.
Во время занятия воспитатель повернулась к двум другим ученикам, а в это время девочка подбежала к шведской стене и стала подниматься по ней. Шведская стенка, имевшая неисправность крепления, отошла от стены, из-за чего девочка упала на спину. В момент падения ребенка перекладина выпала из пазов и ударила первоклассницу по лицу. Девочка получила травмы, требующие оказания стоматологической помощи.
После проведенной проверки прокуратура внесла представление начальнику управления образования администрации Нижнего Тагила с требованием об устранении нарушений. Также прокуратура направила в Ленинский районный суд Нижнего Тагила иск о взыскании компенсации морального вреда и материального ущерба в связи с получением травмы в школе.
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