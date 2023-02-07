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Огнеборцы спасли 16 человек из горящей пятиэтажки в Верхней Пышме
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Минувшей ночью в Верхней Пышме произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Чкалова. Сообщение о возгорании поступило в 01.26.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 15 квадратных метров горело домашнее имущество в квартире на четвертом этаже пятиэтажки. Самостоятельно из дома эвакуировались 10 человек.
На место происшествия прибыли 10 пожарных на трех спецмашинах. Огнеборцы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасли 16 человек, в том числе семь детей.
Открытое горение ликвидировали в 01.43. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 02.07.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 15 квадратных метров горело домашнее имущество в квартире на четвертом этаже пятиэтажки. Самостоятельно из дома эвакуировались 10 человек.
На место происшествия прибыли 10 пожарных на трех спецмашинах. Огнеборцы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасли 16 человек, в том числе семь детей.
Открытое горение ликвидировали в 01.43. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 02.07.
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