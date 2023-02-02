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В Екатеринбурге пропал нуждающийся в медицинской помощи пенсионер
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропал 73-летний Михаил Николаевич Васейкин. Его местонахождение неизвестно с 5 февраля. Мужчина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, серые глаза, седые короткие волосы.
В день пропажи был одет в коричневую куртку, джинсы, зеленые сапоги и черную кепку.
В поисках мужчины участвуют волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв», а также сотрудники отдела полиции №6.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Михаила Васейкина, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 356-42-06 (полиция), 8 (953) 053-04-83 (инфорг отряда «Лиза Алерт» Екатерина) и 8 (962) 316-55-42 (координатор поиска Игорь, «Прорыв»).
Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, серые глаза, седые короткие волосы.
В день пропажи был одет в коричневую куртку, джинсы, зеленые сапоги и черную кепку.
В поисках мужчины участвуют волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв», а также сотрудники отдела полиции №6.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Михаила Васейкина, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 356-42-06 (полиция), 8 (953) 053-04-83 (инфорг отряда «Лиза Алерт» Екатерина) и 8 (962) 316-55-42 (координатор поиска Игорь, «Прорыв»).
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