Возрастное ограничение 18+

Грузовой поезд и легковушка столкнулись в Каменске-Уральском

09.50 Пятница, 10 февраля 2023
Происшествия
Фото: Уральская транспортная прокуратура
На железнодорожном переезде в Каменске-Уральском столкнулись грузовой поезд и автомобиль ВАЗ-2109. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел вчера в 20.10 на 31 км 2 пк вблизи станции Синарский в Каменске-Уральском. По предварительной информации, водитель «девятки» пытался проехать через железнодорожные пути перед приближающимся поездом.

Движение поездов в результате инцидента не задерживалось. Инфраструктура железнодорожного транспорта не повреждена.

Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В многоэтажке в Каменске-Уральском ночью произошел пожар
03 февраля 2023
В Каменске-Уральском мужчина разбился на надувном «бублике»
05 февраля 2023
Трое человек пострадали в автоаварии в Каменске-Уральском
06 февраля 2023
Появились сообщения о том, что неизвестные якобы «заминировали» военкомат в Каменске-Уральском
08 февраля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Не умирай – на твое тело начнется охота

Расследуем, как похоронщики воюют за тела умерших, используя горе родных и связи в госорганах
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
09:50 Грузовой поезд и легковушка столкнулись в Каменске-Уральском
09:22 В Екатеринбурге водитель грузовика сбил подростка и скрылся с места ДТП
21:18 ХК «Автомобилист» уступил на своём льду лидеру чемпионата КХЛ
20:53 Фестиваль исторических настольных игр пройдёт в Екатеринбурге
20:23 Устроившего бучу в екатеринбургском пивбаре хулигана задержала полиция
19:50 Свердловской киностудии исполнилось 80 лет
19:14 Мэр Екатеринбурга пообещал не перечёркивать Калиновский лесопарк автотрассой
18:42 Потворство вредным привычкам привело к перелому позвоночника у жителя Ревды
17:52 В Екатеринбурге появилась улица имени Вениамина Яковлева
17:24 Свердловская область на 15% перевыполнила план по вводу жилья в 2022 году
16:50 В Артинском районе мужчина зарезал знакомого на глазах у ребенка
16:24 Уже на следующей неделе подорожает проезд в общественном транспорте Екатеринбурга
15:56 Трамвайную ветку в Академический район планируют запустить в ноябре
15:21 В Екатеринбурге меняется схема движения пяти автобусных маршрутов
14:55 В Свердловском фонде капремонта объяснили рост тарифов на 41%
14:22 Еще 383 свердловчанина заболели коронавирусом
13:53 В Краснотурьинске подростки жгли пакеты на Вечном огне
13:25 В Свердловской области осужденный заработал за месяц 240 тысяч рублей
12:51 На двух участках трассы Екатеринбург – Тюмень перекроют движение
12:26 Стартовал прием работ на I Всероссийский форум юных дарований ArtНавигатор
11:52 В Верх-Исетском районе Екатеринбурга полиция устроила облаву на мигрантов
11:28 В детском саду в Нижнем Тагиле девочка получила ожоги
10:54 Администрация Североуральска выплатит ущерб пострадавшим от затопления жильцам
10:23 В Свердловской области мужчина обвиняется в убийстве супруги и знакомого
09:56 Свердловские власти намерены изменить правила оплаты капремонта
09:21 В Свердловской области потеплеет до 0°С
Все новости Свердловской области
18:49 СК: по делу о взрыве газа в Новосибирске задержаны два человека, которые представлялись сотрудниками газовой службы
14:30 В Ростове-на-Дону при пожаре в ИК погибли двое осужденных
14:02 МЧС: в Новосибирске из-под завалов обрушившегося подъезда спасатели вынесли кота
13:45 В Новосибирске найдено тело пятого погибшего при взрыве газа в жилом доме
12:32 Новосибирский губернатор заявил, что пятиэтажку после взрыва газа восстанавливать не будут
11:45 В минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Новосибирске
11:01 В Новосибирске из-за взрыва газа обрушился подъезд в жилой пятиэтажке
13:31 Жители Уфы, оставшиеся без газа и горячей воды, принесли к горадминистрации грязные кастрюли
12:31 В 2022 году более 4300 человек отказались от российского гражданства
11:45 Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 6234
11:30 Во Франции прошла третья волна массовых протестов против пенсионной реформы
20:24 МЧС: в Ефремове в жилой пятиэтажке взорвался газ, погибли 4 человека
17:00 СК: в Химках 11-летняя ученица лицея госпитализирована с ножевыми ранениями
16:00 СМИ: в результате землетрясения в Турции погибла россиянка
15:59 В России предлагают запретить рекламу услуг для призывников
15:25 В Нижегородской области загорелся нефтеперерабатывающий завод
14:54 В честь первого президента Башкортостана в Уфе назовут улицу, поставят памятник и переименуют вуз
12:27 Более ста российских спасателей и врачей прибыли в Турцию для оказания помощи после катастрофы
18:09 Разрушительные землетрясения в Турции и Сирии. Что известно к этому часу
15:41 В Турции новое землетрясение магнитудой 7,8
15:23 Эрдоган: число жертв землетрясения в Турции превысило 900 человек
15:10 Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 326, более тысячи человек пострадали
13:34 Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации у осуждённых и подозреваемых
12:51 Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде
12:37 В Турции из-за землетрясения обрушились больше 1700 зданий
11:54 В Турции после землетрясения взорвался газопровод
Все новости России и мира
09:50 Грузовой поезд и легковушка столкнулись в Каменске-Уральском
09:22 В Екатеринбурге водитель грузовика сбил подростка и скрылся с места ДТП
21:18 ХК «Автомобилист» уступил на своём льду лидеру чемпионата КХЛ
20:53 Фестиваль исторических настольных игр пройдёт в Екатеринбурге
20:51 Депутат ЗС Силаев держит на контроле реконструкцию здания для общественного центра в Березниках
20:23 Устроившего бучу в екатеринбургском пивбаре хулигана задержала полиция
19:50 Свердловской киностудии исполнилось 80 лет
19:14 Мэр Екатеринбурга пообещал не перечёркивать Калиновский лесопарк автотрассой
18:42 Потворство вредным привычкам привело к перелому позвоночника у жителя Ревды
17:52 В Екатеринбурге появилась улица имени Вениамина Яковлева
17:24 Свердловская область на 15% перевыполнила план по вводу жилья в 2022 году
16:50 В Артинском районе мужчина зарезал знакомого на глазах у ребенка
16:24 Уже на следующей неделе подорожает проезд в общественном транспорте Екатеринбурга
15:56 Трамвайную ветку в Академический район планируют запустить в ноябре
15:21 В Екатеринбурге меняется схема движения пяти автобусных маршрутов
14:55 В Свердловском фонде капремонта объяснили рост тарифов на 41%
14:22 Еще 383 свердловчанина заболели коронавирусом
13:56 Росреестр Прикамья поясняет, возможна ли регистрация недвижимости с недействительным паспортом
13:53 В Краснотурьинске подростки жгли пакеты на Вечном огне
13:49 Технология ученых Пермского Политеха позволит изготавливать магниевые корпуса ракет без дефектов
13:25 В Свердловской области осужденный заработал за месяц 240 тысяч рублей
12:51 На двух участках трассы Екатеринбург – Тюмень перекроют движение
12:26 Стартовал прием работ на I Всероссийский форум юных дарований ArtНавигатор
11:52 В Верх-Исетском районе Екатеринбурга полиция устроила облаву на мигрантов
11:28 В детском саду в Нижнем Тагиле девочка получила ожоги
10:54 Администрация Североуральска выплатит ущерб пострадавшим от затопления жильцам
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK