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Грузовой поезд и легковушка столкнулись в Каменске-Уральском
Происшествия
Фото: Уральская транспортная прокуратура
На железнодорожном переезде в Каменске-Уральском столкнулись грузовой поезд и автомобиль ВАЗ-2109. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел вчера в 20.10 на 31 км 2 пк вблизи станции Синарский в Каменске-Уральском. По предварительной информации, водитель «девятки» пытался проехать через железнодорожные пути перед приближающимся поездом.
Движение поездов в результате инцидента не задерживалось. Инфраструктура железнодорожного транспорта не повреждена.
Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку.
Инцидент произошел вчера в 20.10 на 31 км 2 пк вблизи станции Синарский в Каменске-Уральском. По предварительной информации, водитель «девятки» пытался проехать через железнодорожные пути перед приближающимся поездом.
Движение поездов в результате инцидента не задерживалось. Инфраструктура железнодорожного транспорта не повреждена.
Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку.
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