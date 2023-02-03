Грузовой поезд и легковушка столкнулись в Каменске-Уральском

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На железнодорожном переезде в Каменске-Уральском столкнулись грузовой поезд и автомобиль ВАЗ-2109. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.Инцидент произошел вчера в 20.10 на 31 км 2 пк вблизи станции Синарский в Каменске-Уральском. По предварительной информации, водитель «девятки» пытался проехать через железнодорожные пути перед приближающимся поездом.Движение поездов в результате инцидента не задерживалось. Инфраструктура железнодорожного транспорта не повреждена.Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку.