В Екатеринбурге водитель грузовика сбил подростка и скрылся с места ДТП

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на перекрестке Начдива Васильева – Репина водитель грузовика сбил подростка. ДТП произошло вчера около 15.00.По предварительным данным, неустановленный водитель белого грузовика при повороте направо на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 16-летнего парня, а затем скрылся с места аварии.В результате ДТП подростка доставили в больницу с ушибленной раной верхней губы.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, сейчас принимаются меры по установлению личности водителя и его местонахождения. Очевидцев ДТП просят сообщить информацию по телефонам +7 (908) 632-43-67, 02 или лично по адресу: улица Степана Разина, 20.