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Устроившего бучу в екатеринбургском пивбаре хулигана задержала полиция
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге на улице Тургенева накануне вечером было излишне «весело». Один из посетителей так «разгулялся», что успокаивать его пришлось при помощи полиции.
По свидетельствам очевидцев, мужчина, заявившийся в среду вечером в пивбар «Jaws Spot», повёл себя агрессивно с первой же минуты. Он начала досаждать другим посетителям и мешать им культурно отдыхать. Попытки работников бара выпроводить его только ухудшили ситуацию. Дебошира просьбы удалиться серьёзно раззадорили, и он приступил к более активным действиям. Пытаясь снов проникнуть в питейное заведение, он разбил стеклянную дверь. И только появление полиции несколько охладило его.
По сообщению пресс-службы управления МВД по городу Екатеринбургу, хулигана доставили в отдел полиции №1 Кировского района. За своё неадекватное поведение он будет наказан по статье о мелком хулиганстве.
По свидетельствам очевидцев, мужчина, заявившийся в среду вечером в пивбар «Jaws Spot», повёл себя агрессивно с первой же минуты. Он начала досаждать другим посетителям и мешать им культурно отдыхать. Попытки работников бара выпроводить его только ухудшили ситуацию. Дебошира просьбы удалиться серьёзно раззадорили, и он приступил к более активным действиям. Пытаясь снов проникнуть в питейное заведение, он разбил стеклянную дверь. И только появление полиции несколько охладило его.
По сообщению пресс-службы управления МВД по городу Екатеринбургу, хулигана доставили в отдел полиции №1 Кировского района. За своё неадекватное поведение он будет наказан по статье о мелком хулиганстве.
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