В детском саду в Нижнем Тагиле девочка получила ожоги

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В одном из детских садов в Нижнем Тагиле девочка получила ожоги. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По предварительным данным, 25 января в 9.35 в помещении группы детского сада №77 девочка 2020 года рождения получила термические ожоги тела. Ее доставили в больницу.Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.