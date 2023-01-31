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В детском саду в Нижнем Тагиле девочка получила ожоги
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В одном из детских садов в Нижнем Тагиле девочка получила ожоги. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
По предварительным данным, 25 января в 9.35 в помещении группы детского сада №77 девочка 2020 года рождения получила термические ожоги тела. Ее доставили в больницу.
Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
По предварительным данным, 25 января в 9.35 в помещении группы детского сада №77 девочка 2020 года рождения получила термические ожоги тела. Ее доставили в больницу.
Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
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