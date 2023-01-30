Два молодых наркомана печально прославили Нижнетагильский колледж

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Нижнетагильском горно-металлургическом колледже имени Черепановых задержали двух молодых людей. Они привлекли к себе внимание крайне неадекватным поведением, которое нашло самое банальное объяснение.По словам очевидцев, подкреплённым соответствующим видеороликом, юноши ползали и катались по полу в коридоре студенческого общежития, рычали и завывали. По некоторым свидетельствам, одежда их была измазана испражнениями и рвотными массами. Легко было предположить, что это стало следствием приёма наркотических веществ.Сегодня стало известно, что против обоих «ползунков» заведены уголовные дела за незаконное хранение наркотиков. Меж тем, видео с их горизонтальными выкрутасами и «горловым пением» разошлось далеко за пределы местных соцсетей. И благо, что на некоторых российских сайтах и телеграм-каналах не указывается, где именно оно было снято. Но в других прописано, что дело происходило в общежитии Нижнетагильского горно-металлургического колледжа, а «герои» видео — студенты этого учебного заведения.Совсем ненужная слава для колледжа, история которого начинается аж в 1709-м году и который носит в полном названии фамилии двух уральских механиков, памятных куда более благородными делами.