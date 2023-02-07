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Двух екатеринбургских котят от огня и дыма спасли пожарные

20.04 Среда, 8 февраля 2023
Происшествия
Фото: МЧС России
Два пушистых мяукалки едва не погибли в пожаре, который произошёл в Екатеринбурге. Горела квартира в одном из жилых домов в Дизельном переулке (Чкаловский район города).

По сообщению Министерства чрезвычайных ситуаций Свердловской области, пи прибытии к месту происшествия пожарные обнаружили двух молодых котиков, запертых в горящем здании. Их удалось вынести на улицу. Поскольку хвостатые погорельцы успели надышаться дыма, лёгкие им прочистили при помощи специальных кислородных масок, которыми обычно на пожарах откачивают людей.

Пожар, общая площадь которого составила 30 квадратных метров, был оперативно потушен. Между локализацией огня и полной ликвидацией горения прошло около 30 минут. Ещё около часа специалистам по пожаротушению понадобилось на то, чтобы увлажнить пепелище во избежание повторного возгорания, и на разбор обгоревшей конструкции дома.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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15:14 В Верхней Салде задержали журналиста из Тюмени
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14:27 На Урале возбудили уголовное дело из-за легализации доходов наркоторговцев
13:58 В Каменске-Уральском умерла девушка, попавшая в ДТП с пьяным подростком
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