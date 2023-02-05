Появились сообщения о том, что неизвестные якобы «заминировали» военкомат в Каменске-Уральском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском сегодня днём, 8-го февраля, неизвестные сообщили, что в местный военкомат заложено взрывное устройство. Информацией об этом, как всегда в предельно лаконичной форме, поделился телеграм-канал «Радиоперехват Каменск-Уральский»: «Паравозников, 7. Минирование Военкомата».Чуть позже по местным пабликам распространилась информация о том, что к зданию по указанному адресу действительно стягиваются различные экстренные службы. На Паровозников прибыли полицейские, карета «Скорой помощи». Здание Военного комиссариата было оцеплено, людей из него вывели. О результатах проверки помещений не сообщается, так что пока не ясно, было ли найдено какое-либо взрывное устройство (что маловероятно) или сообщение о минировании оказалось ложным (что вероятнее всего).Напомним, что с февраля 2022-го года в России участились сообщения о минировании военкоматов.