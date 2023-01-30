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В Екатеринбурге башенный кран пронзил лоджию жилого дома рядом со стройплощадкой
Происшествия
Инцидент произошел во время стройки на территории СИЗ. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ходе строительства здания на территории Свердловского инструментального завода в Екатеринбурге башенный кран повредил лоджию соседнего жилого дома. Об этом сообщает издание Е1.
Повреждённой оказалась лоджия на восьмом этаже дома по адресу Щорса, 60Б. Несколько стёкол были выбиты, также была помята оконная рама. Представители завода в беседе с E1 заявили, что кран не задевал дом. Однако жители говорили, что установленный неделю назад кран сразу вызывал у них опасения из-за близости стрелы к стенам жилых домов. «Прям из окна можно его рукой потрогать» — сказала одна из жительниц расположенного рядом дома. Подтвердили столкновение крана с домом и в управляющей компании «Территория-Восток», в которой уже составили акт о выявленных повреждениях.
Ещё один дом, находящийся в непосредственной близости от выноса стрелы крана, находится дом по адресу Отто Шмидта, 44 — его жители теперь тоже опасаются подобных инцидентов.
Кран задел дом на уровне восьмого этажа. Фото: Е1
Повреждённой оказалась лоджия на восьмом этаже дома по адресу Щорса, 60Б. Несколько стёкол были выбиты, также была помята оконная рама. Представители завода в беседе с E1 заявили, что кран не задевал дом. Однако жители говорили, что установленный неделю назад кран сразу вызывал у них опасения из-за близости стрелы к стенам жилых домов. «Прям из окна можно его рукой потрогать» — сказала одна из жительниц расположенного рядом дома. Подтвердили столкновение крана с домом и в управляющей компании «Территория-Восток», в которой уже составили акт о выявленных повреждениях.
Ещё один дом, находящийся в непосредственной близости от выноса стрелы крана, находится дом по адресу Отто Шмидта, 44 — его жители теперь тоже опасаются подобных инцидентов.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стройка ведётся на территории Свердловского инструментального завода, часть которой отдали под возведение жилья
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