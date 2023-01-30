Инцидент произошел во время стройки на территории СИЗ. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

В Екатеринбурге башенный кран пронзил лоджию жилого дома рядом со стройплощадкой

Кран задел дом на уровне восьмого этажа. Фото: Е1

Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Стройка ведётся на территории Свердловского инструментального завода, часть которой отдали под возведение жилья

Владислав Постников © Вечерние ведомости