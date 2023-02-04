В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга заполыхал трамвай

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В трамвае, ехавшим этим вечером по территории микрорайона Уралмаш, стало небывало жарко. Но это не обрадовало даже тех его пассажиров, кто промёрз в ожидании нужного «номера», ведь «согрелся» салон трамвая за счёт пожара.Возгорание возникло на остановке Кузнецова. Сначала пассажиры заметили дым в передней части второго вагона. Они покинули салон и сообщили о чрезвычайной ситуации водителю. Трамвай был обесточен, а на место происшествия были вызваны пожарные.По вызову на Кузнецова прибыли 2 единицы спецтехники и дюжина специалистов по пожаротушению. Оказалось, что прибыли зря — водитель с кондуктором справились своими силами. По сообщению МЧС по Свердловской области, в трамвае горел двигатель.