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В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга заполыхал трамвай
Происшествия
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В трамвае, ехавшим этим вечером по территории микрорайона Уралмаш, стало небывало жарко. Но это не обрадовало даже тех его пассажиров, кто промёрз в ожидании нужного «номера», ведь «согрелся» салон трамвая за счёт пожара.
Возгорание возникло на остановке Кузнецова. Сначала пассажиры заметили дым в передней части второго вагона. Они покинули салон и сообщили о чрезвычайной ситуации водителю. Трамвай был обесточен, а на место происшествия были вызваны пожарные.
По вызову на Кузнецова прибыли 2 единицы спецтехники и дюжина специалистов по пожаротушению. Оказалось, что прибыли зря — водитель с кондуктором справились своими силами. По сообщению МЧС по Свердловской области, в трамвае горел двигатель.
Возгорание возникло на остановке Кузнецова. Сначала пассажиры заметили дым в передней части второго вагона. Они покинули салон и сообщили о чрезвычайной ситуации водителю. Трамвай был обесточен, а на место происшествия были вызваны пожарные.
По вызову на Кузнецова прибыли 2 единицы спецтехники и дюжина специалистов по пожаротушению. Оказалось, что прибыли зря — водитель с кондуктором справились своими силами. По сообщению МЧС по Свердловской области, в трамвае горел двигатель.
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