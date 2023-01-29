Школьный автобус в Туринском районе улетел в кювет

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Туринском районе произошло ДТП с участием школьного автобуса. Прокуратура проводит проверку.По предварительным данным, 6 февраля около 15.35 водитель школьного автобуса ПАЗ, перевозивший детей по маршруту село Шухруповское – деревня Кокузово, не справился с управлением и допустил съезд в кювет.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, в автобусе находились 18 детей – учащиеся 1-9-х классов Шухруповской общеобразовательной школы. По имеющейся на данный момент информации, пострадавших нет. Детей доставили по домам.Прокуратура во время проверки оценит соблюдение требований законодательства, предъявляемых к организации пассажирских перевозок несовершеннолетних и содержанию автомобильных дорог.