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Школьный автобус в Туринском районе улетел в кювет
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В Туринском районе произошло ДТП с участием школьного автобуса. Прокуратура проводит проверку.
По предварительным данным, 6 февраля около 15.35 водитель школьного автобуса ПАЗ, перевозивший детей по маршруту село Шухруповское – деревня Кокузово, не справился с управлением и допустил съезд в кювет.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, в автобусе находились 18 детей – учащиеся 1-9-х классов Шухруповской общеобразовательной школы. По имеющейся на данный момент информации, пострадавших нет. Детей доставили по домам.
Прокуратура во время проверки оценит соблюдение требований законодательства, предъявляемых к организации пассажирских перевозок несовершеннолетних и содержанию автомобильных дорог.
По предварительным данным, 6 февраля около 15.35 водитель школьного автобуса ПАЗ, перевозивший детей по маршруту село Шухруповское – деревня Кокузово, не справился с управлением и допустил съезд в кювет.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, в автобусе находились 18 детей – учащиеся 1-9-х классов Шухруповской общеобразовательной школы. По имеющейся на данный момент информации, пострадавших нет. Детей доставили по домам.
Прокуратура во время проверки оценит соблюдение требований законодательства, предъявляемых к организации пассажирских перевозок несовершеннолетних и содержанию автомобильных дорог.
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