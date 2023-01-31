Возрастное ограничение 18+

Водитель иномарки сбил в Нижнем Тагиле ребенка и уехал с места ДТП

12.23 Вторник, 7 февраля 2023
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Нижнем Тагиле водитель Honda Accord сбил девятилетнего мальчика и уехал с места ДТП. Авария произошла вчера в 16.15 у дома №30Б по Ленинградскому проспекту.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, водитель Honda Accord ехал со стороны Ленинградского проспекта в сторону улицы Алтайской и сбил пешехода, который перебегал проезжую часть в неположенном месте.

В результате ДТП девятилетний мальчик получил ушиб мягких тканей головы. После оказания медицинской помощи врачи отпустили ребенка домой.

Водитель иномарки покинул место ДТП. Об аварии стало известно от работников магазина, куда мальчик пришел и рассказал о случившемся.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что автомобилем управлял 43-летний мужчина со стажем вождения 24 года. Он пояснил, что после наезда на ребенка вышел из машины, спросил у мальчика о его самочувствии, а, услышав ответ «все хорошо», уехал. Мужчина признался, что не сообщил о ДТП в Госавтоинспекцию и не вызвал медиков, потому что растерялся, а мальчик быстро убежал.


Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга


В отношении водителя составили административный материал по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП.

Отмечается, что пострадавший ребенок состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за самовольные уходы из дома. Днем мальчик самостоятельно убежал на прогулку без разрешения мамы, которая находилась на работе. Он заявил, что умышленно перебегал проезжую часть, по сторонам не смотрел и автомобиль не видел.

«Теперь семью вновь посетят сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, которые вместе с инспекторами ДПС проведут проверку по факту обучения и воспитания несовершеннолетнего, в том числе и навыкам обучения ПДД. Выйдут сотрудники Госавтоинспекции и в образовательное учреждение по месту обучения ребенка. Полицейские проверят как в школе организована работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», – добавили в ГИБДД.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Водитель «Лады» сбил в Екатеринбурге ребенка и скрылся с места ДТП
31 января 2023
Мальчик соврал о ДТП на Широкой Речке в Екатеринбурге
01 февраля 2023
Два ребенка пострадали в ДТП на Сибирском тракте в Екатеринбурге
06 февраля 2023
В столкновении трех автомобилей в Нижнем Тагиле пострадала 12-летняя девочка
06 февраля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Не умирай – на твое тело начнется охота

Расследуем, как похоронщики воюют за тела умерших, используя горе родных и связи в госорганах
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:53 Екатеринбурженку осудили за избиение до смерти трехмесячного сына
15:24 В Екатеринбурге перекроют улицу Чапаева
14:55 Пьяный подросток устроил жесткое ДТП в Каменске-Уральском
14:23 Три ребенка в Екатеринбурге заболели корью
13:55 В Свердловской области подтвердили еще 371 случай COVID-19
13:21 Организаторы фестиваля STENOGRAFFIA начали искать художников на 2023 год
12:59 На Производстве полиметаллов на Урале повысили качество подготовки сырья
12:23 Водитель иномарки сбил в Нижнем Тагиле ребенка и уехал с места ДТП
11:54 Ночной пожар в девятиэтажке в Екатеринбурге вывел на улицу 37 человек
11:22 Школьный автобус в Туринском районе улетел в кювет
10:50 «Ласточки» перевезли рекордное количество пассажиров по маршруту Екатеринбург – Бокситы
10:27 В Верхотурье мать четверых детей привлекли к уголовной ответственности за невыплату алиментов
10:24 Мэр Екатеринбурга поручил активизировать борьбу с незаконными киосками
09:53 В тагильском СИЗО после встречи с адвокатом у обвиняемого изъяли телефон
09:21 Банный комплекс сгорел ночью в Екатеринбурге
20:54 Дом Севастьянова назвали главной достопримечательностью Екатеринбурга
20:23 Мэр Сысерти решил назвать улицы именами Винсента Ван Гога и Сальвадора Дали
20:22 Трое человек пострадали в автоаварии в Каменске-Уральском
19:30 «Краба» отправили в колонию за убийство в посёлке Арти
18:50 Известный писатель собирается привезти в Екатеринбург новую книгу
18:30 Покормить птиц Калиновского лесопарка пришли десятки екатеринбуржцев
17:55 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области продолжает расти
17:27 В Берёзовском произошло ДТП с машиной скорой помощи
16:51 В парке «Бажовские места» в Свердловской области ввели карантин по бешенству
16:39 Финансирование туризма в Свердловской области в 2023 году решили увеличить более чем в два раза
16:23 В суд направлено дело о краже 9,8 млн рублей из банкоматов в Свердловской области
Все новости Свердловской области
16:00 СМИ: в результате землетрясения в Турции погибла россиянка
15:59 В России предлагают запретить рекламу услуг для призывников
15:25 В Нижегородской области загорелся нефтеперерабатывающий завод
14:54 В честь первого президента Башкортостана в Уфе назовут улицу, поставят памятник и переименуют вуз
12:27 Более ста российских спасателей и врачей прибыли в Турцию для оказания помощи после катастрофы
18:09 Разрушительные землетрясения в Турции и Сирии. Что известно к этому часу
15:41 В Турции новое землетрясение магнитудой 7,8
15:23 Эрдоган: число жертв землетрясения в Турции превысило 900 человек
15:10 Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 326, более тысячи человек пострадали
13:34 Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации у осуждённых и подозреваемых
12:51 Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде
12:37 В Турции из-за землетрясения обрушились больше 1700 зданий
11:54 В Турции после землетрясения взорвался газопровод
11:06 Правительство Сирии проводит экстренное совещание в связи с землетрясением
10:44 В Калужской области взорвался беспилотник
10:18 Число жертв мощного землетрясения в Турции выросло до 76, пострадали более 400 человек
19:43 В США сотрудники Google вышли на митинги в поддержку уволенных коллег и против низких зарплат
17:21 В Новосибирске и наукограде Кольцово могут отменить прямые выборы глав
14:48 Во Владикавказе на 101 году жизни умерла участница Сталинградской битвы
13:32 Житель Уфы убил своих сыновей и покончил с собой
11:39 В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в стрельбе около торгового центра
11:17 МВД: на чердаке иркутской психиатрической больницы обнаружили две майнинговые фермы
10:46 На Сахалине столкнулись школьный автобус и бензовоз, есть пострадавшие
10:26 СМИ: в Кемеровской области задержан глава управления Роспотребнадзора
17:45 Жители Екатеринбурга могут остаться без льготных лекарств из-за конфликта аптечных сетей
15:31 Гознак объяснил ситуацию с загранпаспортами возросшим спросом на микросхемы
Все новости России и мира
15:53 Екатеринбурженку осудили за избиение до смерти трехмесячного сына
15:24 В Екатеринбурге перекроют улицу Чапаева
14:55 Пьяный подросток устроил жесткое ДТП в Каменске-Уральском
14:23 Три ребенка в Екатеринбурге заболели корью
13:55 В Свердловской области подтвердили еще 371 случай COVID-19
13:21 Организаторы фестиваля STENOGRAFFIA начали искать художников на 2023 год
13:07 Ученые Пермского Политеха разработали самоочищающийся фильтр
13:03 «Горьковка» представляет кино и абстрактное искусство
12:59 На Производстве полиметаллов на Урале повысили качество подготовки сырья
12:23 Водитель иномарки сбил в Нижнем Тагиле ребенка и уехал с места ДТП
11:54 Ночной пожар в девятиэтажке в Екатеринбурге вывел на улицу 37 человек
11:22 Школьный автобус в Туринском районе улетел в кювет
10:50 «Ласточки» перевезли рекордное количество пассажиров по маршруту Екатеринбург – Бокситы
10:27 В Верхотурье мать четверых детей привлекли к уголовной ответственности за невыплату алиментов
10:24 Мэр Екатеринбурга поручил активизировать борьбу с незаконными киосками
10:06 «Уралкалий» вошел в Консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла
09:53 В тагильском СИЗО после встречи с адвокатом у обвиняемого изъяли телефон
09:45 Два прикамских предприятия расплатились с сотрудниками под контролем судебных приставов
09:21 Банный комплекс сгорел ночью в Екатеринбурге
20:54 Дом Севастьянова назвали главной достопримечательностью Екатеринбурга
20:23 Мэр Сысерти решил назвать улицы именами Винсента Ван Гога и Сальвадора Дали
20:22 Трое человек пострадали в автоаварии в Каменске-Уральском
19:30 «Краба» отправили в колонию за убийство в посёлке Арти
18:50 Известный писатель собирается привезти в Екатеринбург новую книгу
18:30 Покормить птиц Калиновского лесопарка пришли десятки екатеринбуржцев
17:55 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области продолжает расти
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK