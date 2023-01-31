Водитель иномарки сбил в Нижнем Тагиле ребенка и уехал с места ДТП



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

«Теперь семью вновь посетят сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, которые вместе с инспекторами ДПС проведут проверку по факту обучения и воспитания несовершеннолетнего, в том числе и навыкам обучения ПДД. Выйдут сотрудники Госавтоинспекции и в образовательное учреждение по месту обучения ребенка. Полицейские проверят как в школе организована работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», – добавили в ГИБДД.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле водитель Honda Accord сбил девятилетнего мальчика и уехал с места ДТП. Авария произошла вчера в 16.15 у дома №30Б по Ленинградскому проспекту.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, водитель Honda Accord ехал со стороны Ленинградского проспекта в сторону улицы Алтайской и сбил пешехода, который перебегал проезжую часть в неположенном месте.В результате ДТП девятилетний мальчик получил ушиб мягких тканей головы. После оказания медицинской помощи врачи отпустили ребенка домой.Водитель иномарки покинул место ДТП. Об аварии стало известно от работников магазина, куда мальчик пришел и рассказал о случившемся.Сотрудники ГИБДД выяснили, что автомобилем управлял 43-летний мужчина со стажем вождения 24 года. Он пояснил, что после наезда на ребенка вышел из машины, спросил у мальчика о его самочувствии, а, услышав ответ «все хорошо», уехал. Мужчина признался, что не сообщил о ДТП в Госавтоинспекцию и не вызвал медиков, потому что растерялся, а мальчик быстро убежал.В отношении водителя составили административный материал по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП.Отмечается, что пострадавший ребенок состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за самовольные уходы из дома. Днем мальчик самостоятельно убежал на прогулку без разрешения мамы, которая находилась на работе. Он заявил, что умышленно перебегал проезжую часть, по сторонам не смотрел и автомобиль не видел.