Ночной пожар в девятиэтажке в Екатеринбурге вывел на улицу 37 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня ночью загорелась квартира в девятиэтажном доме на улице Селькоровской. Сообщение о пожаре поступило в 00.55.Как рассказали в пресс-службе МЧС, на площади 20 квадратных метров горели вещи в квартире на седьмом этаже девятиэтажки. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 20 человек, в том числе три ребенка.На место происшествия приехали 19 огнеборцев на пяти спецмашинах. Пожарные спасли по лестничным маршам с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов 17 человек, среди них – трое детей.Пожар по тушили в 01.28. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 02.55.