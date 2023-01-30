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Ночной пожар в девятиэтажке в Екатеринбурге вывел на улицу 37 человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге сегодня ночью загорелась квартира в девятиэтажном доме на улице Селькоровской. Сообщение о пожаре поступило в 00.55.
Как рассказали в пресс-службе МЧС, на площади 20 квадратных метров горели вещи в квартире на седьмом этаже девятиэтажки. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 20 человек, в том числе три ребенка.
На место происшествия приехали 19 огнеборцев на пяти спецмашинах. Пожарные спасли по лестничным маршам с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов 17 человек, среди них – трое детей.
Пожар по тушили в 01.28. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 02.55.
Как рассказали в пресс-службе МЧС, на площади 20 квадратных метров горели вещи в квартире на седьмом этаже девятиэтажки. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 20 человек, в том числе три ребенка.
На место происшествия приехали 19 огнеборцев на пяти спецмашинах. Пожарные спасли по лестничным маршам с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов 17 человек, среди них – трое детей.
Пожар по тушили в 01.28. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 02.55.
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