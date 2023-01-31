Банный комплекс сгорел ночью в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Ночью в Екатеринбурге произошел пожар в банном комплексе на улице Якова Свердлова. Сообщение о возгорании поступило в 02.51.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 20 квадратных метров горели мягкая мебель и внутренняя отделка в двух комнатах банного комплекса, расположенного в подвале пятиэтажки.До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.В тушении пожара участвовали 34 огнеборца, было задействовано 9 единиц спецтехники. Открытое горение ликвидировали в 03.33. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 04.57.