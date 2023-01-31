Трое человек пострадали в автоаварии в Каменске-Уральском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Утро понедельника началось в Каменске-Уральском с серьёзнейшей автоаварии. Глядя на фотографии с места происшествия, сложно поверить, что в ней никто не погиб. Легковой автомобиль, влетевший на полной скорости в грузовик, сильно измят, и водителя пришлось вытаскивать оттуда при помощи специального гидравлического оборудования.В аварию попала машина такси марки «Daewoo Nexia». Автомобиль следовал из села Черемхово в Красногорский административный район города Каменска-Уральского. В салоне помимо водителя ехала молодая женщина с несовершеннолетней дочерью. Проезжая по 1-й Синарской улице, легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик марки «Volvo». От удара легковая иномарка трансформировалась так сильно, что таксист оказался в металлической ловушке. И он, и обе его пассажирки получили травмы разной степени тяжести.По предварительной версии, ДТП случилось из-за усталости таксиста, по причине которой он задремал за рулём прямо во время движения. Такое предположение высказал начальник отдела ГИБДД города Каменска-Уральского Алексей Морозов. По факту ДТП проводится дальнейшая проверка, должная окончательно установить всё обстоятельства аварии.