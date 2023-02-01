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На Белоярском водохранилище погиб рыбак из-за отравления угарным газом
Происшествия
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В палатке на льду акватории Белоярского водохранилища погиб рыбка. Он отравился угарным газом.
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, тело мужчины 1990 года рождения обнаружили утром 5 февраля. Мужчина вместе со знакомым рыбачил на Белоярском водохранилище.
По предварительной информации, на теле погибшего не установлено каких-либо повреждений, свидетельствующих о криминальном характере его смерти. Мужчина и его знакомый, расположившись на акватории водохранилища на ночлег, заночевали в двух палатках. Палатка, в которой ночевал погибший, отапливалась с помощью газового оборудования. По одной из приоритетных версий, рыбак умер от отравления угарным газом. Точную причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
В пресс-службе свердловского главка МВД добавили, что у погибшего остались жена и несовершеннолетний ребенок.
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, тело мужчины 1990 года рождения обнаружили утром 5 февраля. Мужчина вместе со знакомым рыбачил на Белоярском водохранилище.
По предварительной информации, на теле погибшего не установлено каких-либо повреждений, свидетельствующих о криминальном характере его смерти. Мужчина и его знакомый, расположившись на акватории водохранилища на ночлег, заночевали в двух палатках. Палатка, в которой ночевал погибший, отапливалась с помощью газового оборудования. По одной из приоритетных версий, рыбак умер от отравления угарным газом. Точную причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
В пресс-службе свердловского главка МВД добавили, что у погибшего остались жена и несовершеннолетний ребенок.
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