На Белоярском водохранилище погиб рыбак из-за отравления угарным газом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В палатке на льду акватории Белоярского водохранилища погиб рыбка. Он отравился угарным газом.Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, тело мужчины 1990 года рождения обнаружили утром 5 февраля. Мужчина вместе со знакомым рыбачил на Белоярском водохранилище.По предварительной информации, на теле погибшего не установлено каких-либо повреждений, свидетельствующих о криминальном характере его смерти. Мужчина и его знакомый, расположившись на акватории водохранилища на ночлег, заночевали в двух палатках. Палатка, в которой ночевал погибший, отапливалась с помощью газового оборудования. По одной из приоритетных версий, рыбак умер от отравления угарным газом. Точную причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза.В пресс-службе свердловского главка МВД добавили, что у погибшего остались жена и несовершеннолетний ребенок.