Два ребенка пострадали в ДТП на Сибирском тракте в Екатеринбурге



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Сибирском тракте в Екатеринбурге сегодня утром столкнулись Subaru Forester и BMW Х5. ДТП произошло в 07.45. В аварии пострадали мужчина и два ребенка.По предварительным данным, водитель Subaru Forester ехал по Сибирскому тракту со стороны Базового переулка в сторону улицы Карьерной и при повороте налево не предоставил преимущество встречному автомобилю BMW Х5, который двигался прямо.В результате ДТП пострадали водитель Subaru и маленькие пассажиры BMW. Восьмилетняя девочка получила травмы головы, а 13-летняя пассажирка – травмы головы и перелом нижней челюсти. Детей доставили в больницу. Водителя Subaru тоже доставили в лечебное учреждение с различными травмами.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем BMW находилась 38-летняя женщина со стажем вождения 11 лет. По ее словам, дочери были пристегнуты штатными ремнями безопасности.Автомобилем Subaru Forester управлял 45-летний мужчина с водительским стажем 15 лет. У машины обнаружили нарушения светопропускания переднего и боковых стекол.