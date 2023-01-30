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В столкновении трех автомобилей в Нижнем Тагиле пострадала 12-летняя девочка
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В Нижнем Тагиле на Черноисточинском шоссе столкнулись три автомобиля. В ДТП пострадала 12-летняя девочка. Авария произошла вчера около 14.00.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, 45-летняя женщина-водитель Renault Sandero ехала по Черноисточинскому шоссе со стороны улицы Бригадной в сторону Октябрьского проспекта и у дома №1 при перестроении столкнулась с Lada Kalina. После этого Renault отбросило на стоящий автомобиль Нива.
В результате ДТП пострадала 12-летняя девочка – пассажирка иномарки. Ее доставили в Детскую горбольницу Нижнего Тагила с различными травмами. Девочка находилась на заднем пассажирском сидении и была пристегнута ремнем безопасности. Автомобилем управляла мама ребенка.
Водитель Renault имеет стаж вождения четыре года. Женщина пояснила, что ехала домой, при перестроении из правой полосы в левую посмотрела в зеркало заднего вида, видела Lada Kalina, но посчитала, что машина еще далеко.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, 45-летняя женщина-водитель Renault Sandero ехала по Черноисточинскому шоссе со стороны улицы Бригадной в сторону Октябрьского проспекта и у дома №1 при перестроении столкнулась с Lada Kalina. После этого Renault отбросило на стоящий автомобиль Нива.
В результате ДТП пострадала 12-летняя девочка – пассажирка иномарки. Ее доставили в Детскую горбольницу Нижнего Тагила с различными травмами. Девочка находилась на заднем пассажирском сидении и была пристегнута ремнем безопасности. Автомобилем управляла мама ребенка.
Водитель Renault имеет стаж вождения четыре года. Женщина пояснила, что ехала домой, при перестроении из правой полосы в левую посмотрела в зеркало заднего вида, видела Lada Kalina, но посчитала, что машина еще далеко.
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